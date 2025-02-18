صحيفة: إسبانيا ستؤكد رفضها لـ"تهجير سكان غزة" خلال زيارة الرئيس السيسى

فاطمة شوقى

سلطت صحيفة "ريخيون انترناسيونال" الإسبانية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا، وقالت على موقعها الإلكترونى إن الوضع فى قطاع غزة والخطط التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى ، دونالد ترامب للاستحواذ على المنطقة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" أبرز المناقشات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مدريد ستأكد رفضها لأى محاولات لتهجيرة سكان غزة من القطاع.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع عقد لقاء مع ملك إسبانيا فيليبى السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، ومن المرجح أن يناقش سانشيز والسيسي إعادة تنشيط بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح، المعبر الحدودي الوحيد بين مصر وفلسطين (غزة)، حيث عرضت إسبانيا بالفعل إرسال عناصر من الحرس المدني إلى هذه العملية الأوروبية، بحسب ما كشف عنه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في نهاية يناي. كما عرضت إيطاليا وفرنسا أيضًا المشاركة فى المهمة الأوروبية بقوات الكارابينييرى والدرك على التوالى.

وتأتي الزيارة الرسمية للرئيس المصري وسط توترات في الشرق الأوسط بشأن خطط ترامب بشأن قطاع غزة الذي دمره الجيش الإسرائيلي بعد أشهر من القصف.



ويخطط ترامب لطرد أكثر من 1.5 مليون شخص من القطاع ونقلهم قسرا إلى مصر والأردن، فى حين تسعى الولايات المتحدة إلى أن تصبح مديرة الأراضي الفلسطينية، وقد قوبلت هذه الخطوة بالفعل برفض واسع النطاق من جانب السلطة الفلسطينية وحماس ودول المنطقة، حيث اتهمه البعض بالرغبة في تنفيذ "تطهير عرقى".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تعد الرسمية الثانية للسيسى إلى بلادنا بعد الزيارة التى قام بها فى عام 2015.