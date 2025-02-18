شخص يشكو زوجته: لاحقتنى بـ 11 دعوى حبس بسبب نفقات المرافق.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"دمرت زواجنا، وطردتني من منزلي، ورفضت رؤية لأطفالي طوال 16 شهرا، ورفضت كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقتها لي بـ 11 دعوي حبس رغم سدادي نفقة شهرية بـ 20 ألف جنيه".. كلمات حملت شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته بدعوي نشوز، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وقيامها بابتزازه لسداد نفقات كبيرة.

وأضاف الزوج في دعواه ضد زوجته بعد ملاحقته له مؤخرا بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني من مسكن الزوجية بالقوة، ورفضت تواصلي مع أولادي-رغم عدم تقصيري في سداد حقوقها ومنحها النفقات بشكل مستمر-، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت الرجوعي لي، وطلبت زيادة النفقات إلي 31 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تأخذ النفقات وأطفالي كوسيلة لتعذيبي وابتزازي، ولي ذراعي، لأصبح لعبة بين يديها بعد أن شهرت بي وفضحتني أمام عائلتي، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها وطمعها، وتضيقها الخناق علي ووجد نفسي أتمني لو انفصلت عنها بسبب تعنتها وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.