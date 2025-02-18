سيدة تطلب الطلاق بعد عامين زواج لرفض زوجها سداد مصروفات ولادتها.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

"زوجي قبل ولادتي طلب مني الذهاب لمنزل عائلتي لرعايتهم لي، وعندما حان الوقت التي حددتها الطبيبة لي، رفض الرد على اتصالاتي، وظهر بعد أسبوع من الولادة، وتحجج بمرض والدته، وعندما طالبته برد المبلغ المالي الذي سدده شقيقي رفض وفضحني أمامهم بسبب تصرفاته".. كلمات جاءت على لسان زوجة بعد عامين زواج، في دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، حيث ادعت تنصله من مسئولية طفله، ورفض سداد مصروفاتها العلاجية.

وتابعت الزوجة: "لم تكن واقعة ولادتي هي الأولي لزوجي، فهو دائما ما يرفض حضور المناسبات الخاصة بعائلتي أو أصدقائه حتي لا يضطر لسداد أي نفقات، وكنت أتغاضي عن ذلك بحجة أنه غير ملزم بالحضور -أجد لنفسي سبب للصبر علي تصرفاته بسبب حملي بطفل منه- ولكن في واقعة ولادتي لم أتحمل ما فعله وقررت الطلاق".

وأكدت: "قدمت طلب تسوية للطلاق بمكتب التسوية فجاء وعرض علي تطليقي مقابل مبلغ ملي-وتنازل عن حقوقي- فأنهرت، وعلمت أنني وقعت في يد رجل بلا أخلاق، ولاحقته بعشرات الدعاوي لإلزامه بسداد 50 ألف جنيه مصروفات الولادة والعلاج ، وطالبته بنفقة لي وللطفل بـ 20 ألف جنيه، وقرر الانتقام منه بعد أن دمر حياتي والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي".

وتابعت الزوجة: "توعدني زوجي بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأ من مسؤولية طفله، وطلب من عائلتي التكفل بمصروفاتي، مما دفعني للحصول على قرار بإلزامه بسداد النفقات، والتصدي لألاعيبه وطالبته بنفقاتي ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.