اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 01:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير صريبا بالقاهرة: نقدر دور مصر في وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى في غزة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:33 ص
سفير صريبا بالقاهرة: نقدر دور مصر في وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى في غزة إطلاق سراح الأسرى
أ ش أ

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أعرب سفير صريبا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش عن تقديره للجهد والدور المحوري الذي إضطلعت مصر به ولا تزال في وقف وإنهاء "الأعمال العدائية" في قطاع غزة ، والإفراج عن الرهائن والأسرى ، وإدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في غزة ، مؤكدا على أهمية تحقيق السلام من خلال الإعتراف بالمصالح والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته ، التي ألقاها مساء الاثنين ، في الإحتفال بالعيد القومي لسفارة صريبا ، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.


وقال تشيستوفيش "إن العلاقات بين مصر وصريبا تشهد عصرا ذهبيا في ضوء زيارة الرئيس الصربي الى مصر في يوليو الماضي ، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى صريبا في عام ٢٠٢٢ ، وأثمرت عن التوقيع على ١١ إتفاقية بين مصر وصربيا".
وأضاف : "هناك زيارات هامة لمصر ، من بينها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الصربي ، والسيدة الأولى لرئيس صريبا ، وكذلك زيارة وزير الإتصالات الصربي ، وأخيرا وزير خارجية صريبا".


وتابع : " تم التوصل الى خارطة طريق طموحة للغاية في العلاقات المستقبلية بين صربيا ومصر ، وإنني على ثقة في أن أفضل السنوات من تعاوننا الإقتصادي لم تأت بعد" ، مشيرا الى أن غرفة التجارة الصريبة بدأت رسميا إجراءات فتح مكتب تمثيل لها في القاهرة ، وهو المكتب الأول في أفريقيا.







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سفير صريبا

غزة

إطلاق سراح الأسرى

الشعب الفلسطيني






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