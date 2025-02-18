زيلنيسكي يرجئ زيارته للسعودية لتجنب ربطها بالمحادثات الجارية بين واشنطن وموسكو

وكالات

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي أرجأ زيارته إلى السعودية لتجنب ربطها بالمحادثات الجارية بين واشنطن وموسكو.

وقال زيلنيسكي إن اجتماع الرياض كان مفاجئ بالنسبة لكييف وهو غير ملزم لها ولا تهتم بنتائجه، وأضاف "نريد من الأمريكيين أن يحضروا إلى كييف للتفاوض وليس إلى أي مكان آخر".

وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك ضمانات واضحة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، موضحا أن بلاده لن تتخلى عن أراضيها ولن ترضى باستعمار روسي، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب بطريقة عادلة.

ويعقد كبار المسئولين من الولايات المتحدة وروسيا، فى مقدمتهم وزيرا خارجية كلا البلدين، محادثات لتحسين العلاقات بينهم والتفاوض لإنهاء الحرب فى أوكرانيا، فيما قالت شبكة "سى إن إن" إنه يعد الاجتماع الأكثر أهمية بين الطرفين منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتعد المحادثات التي تجرى فى السعودية خطوة محورية أخرى من قبل إدارة ترامب للتراجع عن السياسة الأمريكية الخاصة بعزل روسيا، والتي تهدف لتمهيد الطريق لاجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وأشارت "سى إن إن" إلى أن الدفعة الدبلوماسية الأخيرة لوقف الحرب قد جعلت أوكرانيا وحلفائها الرئيسيين يسارعون من أجل تأمين مقعد على طاولة المفاوضات فى ظل مخاوف من أن واشنطن وموسكو قد يمضيان فى اتفاق لن يكون مواتيا لهم. ودعت فرنسا إلى اجتماع طارئ لدول الاتحاد الأوروبى، ودعت بريطانيا أيضا إلى تحديد كيفية الرد على ذلك.

ويضم الوفد الروسى وزير الخارجية سيرجى لافروف ومستشار الشئون الخارجية للرئيس بوتين يورى يوشاكوف، فيما يضم الوفد الأمريكى وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومى ماسك والتز ومبعوث تراب الخاص ستيف ويتكوف، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية.