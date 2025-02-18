اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 08:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: سنعمل على دعم الاستقرار فى صربيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:00 ص
روسيا: سنعمل على دعم الاستقرار فى صربيا مجلس الأمن الروسى
أ ش أ

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وعد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، بدعم موسكو لاستقرار دولة صربيا.


جاءت هذه التصريحات خلال لقاء شويجو مع نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأوضح شويجو أن "الجانب الروسي أعرب عن استعداده لمواصلة دعم الشعب الصربي الشقيق في جهوده للحفاظ على الاستقرار".


من جانبه، ذكر المكتب الصحفي لشويجو أن الأخير وفولين "ناقشا التعاون الثنائي في مجال الأمن والوضع الحالي في صربيا"، مضيفاً أن "الجانبين أكدا رفضهما القاطع للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".


ولفتت "تاس" إلى أن "الجانبين اتفقا على تكثيف الحوار لمنع الثورات الملونة"، مشيرة إلى أن شويجو وفولين "اتفقا كذلك على مواصلة الاتصالات بين مجلسي الأمن في بلديهما من أجل تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وصربيا".







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