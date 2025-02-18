رفضا لتسمية "خليج أمريكا".. رئيسة المكسيك تنتظر رد جوجل وتهدد باللجوء للقضاء

فاطمة شوقى

هددت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، شركة جوجل Google، برفع دعوى قضائية ضدتها حال عدم إعادة اسم "خليج المكسيك بالكامل إلى خدمة خرائط جوجل ، حسبما قالت صحيفة الاسبيكتاتور المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسة المكسيكية وجهت رسالة إلى كريس تيرنر، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة تدعو فيها جوجل الى عدم تغيير السياسة التي حددتها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسطح المائي هو خليج أمريكا.



وقالت الرئيسة، فى مؤتمر صحفى "سننتظر رد جوجل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسننتقل إلى المحكمة".



وفي الأسبوع الماضي، قامت شركة التكنولوجيا بتحديث خرائط جوجل في الولايات المتحدة لتعكس الاسم المفضل لدى ترامب: "خليج أمريكا"، لا يزال المستخدمون في المكسيك يرون المسطح المائي باسمه الأصلي، في حين أن جميع المستخدمين الدوليين الآخرين يرون ذلك بالاسمين.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أصدر أمر تنفيذي في اليوم الأول فى منصبه يهدف إلى إعادة تسمية المكان بـ "خليج أمريكا"، وأثار هذا القرار الضحك والغضب، وزاد من التوتر بين المكسيك والولايات المتحدة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت شينباوم مع الصحافة رسالة كتبتها إلى جوجل، حيث زعمت أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في تغيير اسم الخليج من جانب واحد.



و ردت شركة جوجل على رسالته قائلة إنها تنوى الامتثال لأمر ترامب وأعربت عن استعدادها للقاء الحكومة المكسيكية لمناقشة القضية بشكل أكبر.