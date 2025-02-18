رسوم ترامب الجمركية تهدد صناعة الحلوى الكندية

أ ش أ

كشف خبراء في مجال صناعة السكر الكندية، الاثنين، عن أن صناعة الحلويات في البلاد ستتضرر بشدة إذا دخلت البلاد في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.



وصناعة السكر هي واحدة من أكثر قطاعات الأغذية الزراعية ضعفًا في كندا لأن أكثر من 80 في المائة من مبيعاتها هي صادرات إلى الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "بلومبرج".



وكندا والولايات المتحدة في هدنة لمدة شهر حاليًا بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الكندية.

وقالت كندا إنها سترد بتعريفات جمركية خاصة بها.



ونقلت بلومبرج عن مستشار الاقتصاد الزراعي والغذائي سيباستيان بوليو إنه إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية واسعة النطاق على السلع الكندية، فسيكون هناك انخفاض كبير في صادرات الحلوى. وإذا بدا أن التعريفات الجمركية ستظل سارية على المدى الطويل، وإن بعض الشركات ستنظر على الأرجح في بناء قدرتها التصنيعية في الولايات المتحدة.