رئيس المجلس الأعلى للإعلام يلتقى وزير الإعلام السعودى لبحث سبل التعاون

كتب محمد عبد الرازق

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام السعودى، سلمان الدوسرى، وذلك على هامش مشاركته فى "المنتدى السعودى للإعلام".



وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامى بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة فى مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير فى الرؤى والتوجهات والسياسات فى برامج إعلامية بين البلدين.



وأشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى أهمية توظيف العمل الإعلامى العربى لدعم القضية الفلسطينية، موضحًا ضرورة التعاون العربى وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يخدم القضايا العربية.



وأوضح أهمية التعاون للوصول إلى عمل عربى مشترك لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الأجنبية التى تبث أفكار غريبة عن العادات والتقاليد، وكذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الإعلام العربي.



وأكد سلمان الدوسرى، حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامى بين البلدين، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية متفردة وهى انعكاس للعلاقات السياسية التى تعد الآن فى أقوى مستوياتها وهناك توافق تام فى مختلف القضايا.