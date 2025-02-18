جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد يعلن توفير 55 فرصة عمل.. الشروط والمزايا

بورسعيد - محمد عزام

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، عن توفير 55 فرصة عمل للشباب في موقع الشبكة الشرقية بميناء دمياط، وذلك في عدد من التخصصات الفنية.

التخصصات المطلوبة:

10 سائقين (رخصة درجة ثانية).

10 فنيين كهرباء.

10 فنيين ميكانيكا.

10 فنيين دهان.

5 فنيين توضيب.



الشروط:

أن يكون المتقدم لديه خبرة كافية في التخصص المطلوب.

أن يكون من أبناء محافظة بورسعيد.

أن يكون سن المتقدم مناسبًا لطبيعة العمل.



المزايا:

مرتبات مجزية وتأمينات اجتماعية.

حوافز ومزايا إضافية.

تأمين صحي.



المستندات المطلوبة:

صورة المؤهل الدراسي.

صورة الرقم القومي.

صورة رخصة القيادة (للمتقدمين لوظيفة سائق).



وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقديم التوجه شخصيًا إلى مقر جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظة بورسعيد، مع إحضار المستندات المطلوبة، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية.