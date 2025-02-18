جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد للمتهمة بقتل عامل فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، ربة منزل بالسجن المؤبد، وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بقتل عامل لمحاولته التعدي عليها، على إثر علاقة غير شرعية سابقة بينهما بمركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "أ ج" 34 عاما، ربة منزل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل المجني عليه "هـ ف" 34 عاما، عامل؛ لمحاولته التعدي عليها على إثر علاقة غير شرعية سابقة بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قتلت المجني عليه بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن سددت له عدة طعنات بسلاح ابيض (سكين) وانهالت عليه ضربا باستخدام عصا خشبية (شومة)، وذلك لمحاولته التعدي عليها داخل مسكنها على إثر علاقة غير شرعية سابقة بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.