جامعة حلوان تنظم رحلات للأهرامات ومكتبة الإسكندرية مجانا للطلاب الوافدين الخميس

محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان، يوم الخميس المقبل، رحلتين للطلاب الوافدين إلى الأهرامات والإسكندرية، وذلك للمرة الأولى، ضمن خطتها الشاملة لدعم أنشطتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع المصري، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالطلاب الوافدين وحرصها على تقديم تجربة دراسية متميزة تشمل الجوانب الأكاديمية والثقافية والترفيهية.

ويشارك في هذه الرحلات طلاب من مختلف الجنسيات والكليات، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المعالم السياحية والتاريخية لمصر، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، في أجواء تجمع بين التعلم والمتعة وتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب.

وكان الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة دراسية متكاملة تدمج بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في إثراء تجربتهم خلال فترة دراستهم في مصر.



وأضاف أن هذه الرحلات تأتي ضمن خطة الجامعة لتعريف الطلاب الوافدين بالمقومات السياحية والثقافية الفريدة التي تتمتع بها مصر، مما يعزز من انتمائهم للمجتمع الجامعي المصري.