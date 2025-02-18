توقيع اتفاقية لإنشاء مستشفى ميدانى فى غزة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوى لكرة القدم

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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الإثنين، توقيع اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن مراسم توقيع الاتفاقية جرت في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني الوزير عصام القدومي، ورئيس شركة "أوبتيما تكنيك" تامر أولجان، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ومدير الدائرة الطبية في اتحاد الكرة الفلسطيني الدكتور بدر عقل، وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار الاتحاد إلى أن المستشفى- المُمَوَّل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم- يأتي بهدف دعم القطاع الصحي في غزة، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات المتفاقمة، لا سيما في ظل التدمير الكبير الذي طال المنشآت الصحية والمستشفيات جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.