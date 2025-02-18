اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحطم طائرة كندية بمطار تورنتو على متنها 80 راكبا

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 01:07 ص
تحطم طائرة كندية بمطار تورنتو على متنها 80 راكبا مطار كندا - أرشيفية
Hحمد علوى

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شهدت مدينة تورنتو الكندية أمس الاثنين، تحطم طائرة على متنها 80 راكبا، وانقذوا جميعا وأعلنت سلطات الطوارئ إصابة ثمانية ركاب.

وأعلنت سلطات الطوارئ في كندا إغلاق مطار تورنتو ووقف مغادرة أو استقبال أي رحلات جوية من وإلى المطار بعد تحطم الطائرة التي كان على متنها 80 راكبا.

كما قالت رابطة مضيفات الطيران - CWA إنها تتعامل مع الحادث، الذي يأتي الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اصطدام طائرة تابعة لشركة American Airlines في الجو بطائرة هليكوبتر من طراز  Black Hawk تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من مطار ريجان الوطني في واشنطن العاصمة.







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مطار تورنتو

كندا

تحطم طائرة كندية

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