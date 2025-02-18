تحطم طائرة كندية بمطار تورنتو على متنها 80 راكبا

Hحمد علوى

شهدت مدينة تورنتو الكندية أمس الاثنين، تحطم طائرة على متنها 80 راكبا، وانقذوا جميعا وأعلنت سلطات الطوارئ إصابة ثمانية ركاب.

وأعلنت سلطات الطوارئ في كندا إغلاق مطار تورنتو ووقف مغادرة أو استقبال أي رحلات جوية من وإلى المطار بعد تحطم الطائرة التي كان على متنها 80 راكبا.

كما قالت رابطة مضيفات الطيران - CWA إنها تتعامل مع الحادث، الذي يأتي الحادث بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اصطدام طائرة تابعة لشركة American Airlines في الجو بطائرة هليكوبتر من طراز Black Hawk تابعة للجيش الأمريكي أثناء اقترابها من مطار ريجان الوطني في واشنطن العاصمة.