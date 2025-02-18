تجديد حبس "ديلر" ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى الجيزة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة في منطقة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تم ضبطه قبل ترويجه كمية من الأقراص المخدرة، بين عملائه المتعاطين، واعترف بالاتجار بالمضبوطات، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اتجار عاطل في المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق.

كشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازة الأقراص للاتجار بها، والمبلغ من حصيلة ترويجها، كما اعترف باستخدام الهاتف في التواصل مع عملائه.



