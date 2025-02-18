اليوم السابع
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تأجيل نظر دعوى الرؤية المقامة من جدة طفل طبيبة الشيخ زايد لجلسة 22 أبريل

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 02:28 م
تأجيل نظر دعوى الرؤية المقامة من جدة طفل طبيبة الشيخ زايد لجلسة 22 أبريل محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الرؤية المقامة من الجدة طبيبة الشيخ زايد لرؤية الصغير لجلسة 22 أبريل.

كانت طبيبة حررت بلاغا ضد أهل زوجها بالتعدى عليها بالضرب والسب، ومحاولة طردها من منزلها الذى تقيم فيه عقب وفاة زوجها، بمنطقة الشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت الزوجة خلال المحضر: "أنا تزوجت عام 2021 ورزقنا الله بمولود من زوجها، وبعدما أصبح عمره 4 أشهر توفي زوجى وتركنا فى منزله وسط أسرته"، لافتة إلى أنه بعد مرور عدة أشهر على وفاة زوجها بدأت الأسرة محاولة طردها من المنزل والتعدي عليها.


 







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طبيبة الشيخ زايد

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