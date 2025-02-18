بالتزامن مع اجتماع الرياض.. صحف تبرز رفض أوكرانيا لمقترح أمريكا لوقف الحرب

كتبت رباب فتحى

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على رفض الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل لوقف إطلاق نار لإنهاء الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية، من أجل تحقيق "مكسب سريع".

وسيجتمع مسئولون أمريكيون وروس في الرياض اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول الحرب في أوكرانيا التي صدمت كييف وحلفاءها الأوروبيين الذين يخشون من أن دونالد ترامب يريد تسوية النزاع بشروط فلاديمير بوتين.

وأشار كاتب المقال وارين موراي إلى تأكيد الرئيس الأوكراني- في تصريحات صحفية- أنه لن يوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار فقط من أجل إرضاء أي طرف.

وأوضح المقال، أن موقف الرئيس الأوكراني يأتي في وقت تطالب فيه الدول الأوروبية بإلحاح بإرسال قوات إلى أوكرانيا، من أجل تعزيز فرص إحلال السلام هناك.

وأعرب الرئيس الأوكراني، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة، تسعى من خلال موقفها هذا، إلى إرضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقيق مكسب سريع من خلال الدفع بجهود التوصل لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن تردد في الوقت الحالي ما يروق للرئيس الروسي لأنها تسعى لكسب رضائه.

ولفت زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لعقد لقاء في القريب العاجل مع بوتين والتوصل لاتفاق إطلاق نار في أسرع وقت ممكن، ولكن وقف إطلاق النار فقط لا يعتبر نصرا "طالما أن مصير ومستقبل الشعب الأوكراني مازال في خطر".

وأكد زيلينسكي أن الموقف الأوروبي سوف يظل ضعيفا إذا استمرت الدول الأوروبية في الاعتماد على الدعم الأمريكي لتعزيز أمنها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده مازالت بحاجة إلى المساعدات الأمريكية من أجل تحقيق النصر على روسيا.

وأشار المقال إلى تأكيد زيلينسكي للرئيس ترامب ضرورة إرسال قوات أمريكية لبلاده لحماية أي اتفاق سلام في المستقبل، موضحا أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث رفض بشكل قاطع فكرة إرسال قوات أمريكية لأوكرانيا خلال اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا في بروكسل، الأسبوع الماضي.

ولفت المقال إلى أن نبرة الرئيس الأوكراني زادت حدتها في الآونة الأخيرة في أعقاب الإعلان عن شروع الولايات المتحدة وروسيا في مباحثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا بدون مشاركة الدول الأوروبية وأوكرانيا.

وأشار زيلينسكي في هذا السياق إلى أن بلاده ليس لديها أي فكرة عن المباحثات الأمريكية- الروسية بشأن بلاده، وبالتالي لن تعترف كييف بأي اتفاق قد يصدر عن تلك المباحثات.

ولفت المقال- في الختام- إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج التي أكد فيها أن الولايات المتحدة لا تسعى لفرض اتفاق وقف إطلاق نار سريع على رئيس منتخب لدولة ذات سيادة، في إشارة إلى الرئيس الأوكراني.