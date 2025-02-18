انقلاب سيارة ربع نقل محملة بجبن رومى على طريق المنصورة جمصة دون إصابات

الدقهلية

شهد طريق جمصة الدولى توقف فى حركة السير بعد انقلاب. سيارة محملة بالجبن الرومي على الطريق.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة جمصة من غرفة عمليات النجدة، بشأن وقوع حادث مرورى على طريق المنصورة – جمصة.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل محملة بأقراص الجبن الرومى، دون وقوع أى إصابات بشرية. وأسفر الحادث عن تعطل مؤقت للحركة المرورية، حيث تم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بصورة طبيعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.