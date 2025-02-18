انطلاق النسخة السادسة من برنامج إعداد قادة الشباب العربى بجامعة الشارقة

محمد صبحى

انطلقت فعاليات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لـ إعداد قادة الشباب العربي تحت عنوان "تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال" في رحاب جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي المصرية واتحاد الجامعات العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بمشاركة 100 طالب من 18 دولة عربية ومصر.

وقد توافد الطلاب من مختلف الدول العربية للمشاركة في هذا الملتقى المتميز، حيث رحب الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالمشاركين مؤكداً أن هذا البرنامج يمثل فرصة ثمينة لبناء جيل جديد من القادة الشباب القادرين على قيادة مستقبل الابتكار في العالم العربي.

وقد أشاد الدكتور همام، بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الجامعات العربية، والذي تُوج بإطلاق النسخة السادسة من برنامج إعداد قادة الشباب العربي.

كما حث الطلاب على الاستفادة القصوى من المعارف والمهارات التي يقدمها البرنامج، مؤكداً أهميتها في صقل شخصياتهم القيادية وبناء قدراتهم المستقبلية.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى جامعة الشارقة على استضافتها الكريمة للبرنامج ورعايتها المتميزة له، مما يعكس حرصها على دعم وتمكين الشباب العربي.

وقد استقبل الطلاب من جانب جامعة الشارقة الدكتور حسين المهدي، عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة ورئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور عمر عدوان، والدكتورة تهاني الصرايرة.

كما حضر من جانب اتحاد الجامعات العربية لينا البيطار، مدير الإدارة العامة للاتحاد، ودينا أبو رزق، منسق شؤون الاتحاد، ومن معهد إعداد القادة الدكتور حسام الشريف والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيلا المعهد.

كما أن البرنامج يتضمن سلسلة متكاملة من المحاضرات وورش العمل تركز على مهارات القيادة والذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. كما يتناول البرنامج موضوعات حيوية في مجالات الطاقة المتجددة والتغير المناخي والابتكار في علوم الفضاء والفلك.

ويتميز البرنامج، الذي يستمر حتى 21 فبراير 2025، بتنظيم جولة ميدانية داخل جامعة الشارقة للتعرف على نظامها التعليمي وبنيتها التحتية المتطورة. كما يتضمن معرضاً للمشغولات التراثية للدول العربية المشاركة، وزيارة لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وقد عقد المنظمون اجتماعاً تحضيرياً مع الطلاب المشاركين لاستعراض محتوى البرنامج التدريبي وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التدريبية المتميزة.