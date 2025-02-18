الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: دعم الأنظمة الصحية العربية ضرورة

كتب وليد عبد السلام

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي ودعم أهداف التنمية المستدامة، عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعا موسعا مع الوزير مفوض، ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، لمناقشة أوجه التعاون المشترك، وبحث آليات دعم الدول الأعضاء في تبني ممارسات الجودة والاستدامة بالأنظمة الصحية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وذلك بمقر جامعة الدول العربية



أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن التعاون مع جامعة الدول العربية يعد خطوة استراتيجية نحو نشر ثقافة الجودة الصحية والاستدامة في العالم العربي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا المجال



واضاف، أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية أصبحت نموذجا رائدا على المستوى الإقليمي، حيث نجحت في تطبيق معايير جودة معتمدة دوليا، إلى جانب تطوير منظومة رقابية تضمن استدامة الجودة والتميز في المنشآت الصحية



وأعرب د.أحمد طه، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به جامعة الدول العربية في تعزيز التكامل الصحي بين الدول العربية، مشيرا إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المنطقة العربية بما يتماشى مع أعلى المستويات العالمية



وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن هذه الشراكة تؤكد على التزام "GAHAR" بدعم الأنظمة الصحية العربية، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة ونشر ثقافة التحول الأخضر لضمان بيئة صحية أمنة للأجيال القادمة



وأشار د.أحمد طه، إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بين الهيئة والجامعة لتشمل المشاركة بالفعاليات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة حول الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب التنسيق بهدف تحديث دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية



ومن جانبها، أكدت الوزير مفوض، ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، على التزام الجامعة بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف

واعربت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، عن ترحيبها بانضمام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة بما يعكس الرؤية المشتركة لتعزيز معايير الجودة في القطاع الصحي العربي، من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج تساهم في رفع كفاءة المؤسسات الصحية وتبني ممارسات الاستدامة



وأضافت، أن هذا التعاون يؤكد على الإلتزام بدعم النظم الصحية في الدول العربية، وخاصة التي تواجه تحديات تنموية، من خلال توفير الدعم الفني وبرامج التدريب لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق التكامل الإقليمي بين الأنظمة الصحية العربية.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على وضع آليات عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة الدول العربية لتعزيز التنمية المستدامة بالأنظمة الصحية العربية، عبر إطار عمل تنفيذي يتيح للهيئة الانضمام كشريك استراتيجي في "تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة". ويشمل التعاون المشاركة في أنشطة وفعاليات مختلفة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 17 الذي يركز على تعزيز الشراكات من أجل التنمية.