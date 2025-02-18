النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية لتنمية المهارات وبرامج التحول الرقمى

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، الدورة التدريبية بعنوان تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلى وبرامج التحول الرقمى، والتي عُقدت بمقر مجمع النيابات بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 13 مستشارًا من المكاتب الفنية والنيابات المختلفة.

ونقل المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، خلال كلمته في ختام الدورة، تحيات رئيس الهيئة للحضور، مؤكدًا أن الدورة تستهدف تطوير مهارات الأعضاء في التعامل مع منظومة الحاسب الآلي وبرامج التحول الرقمي، بما يساهم في دعم سرعة إنجاز الأعمال القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وشمل البرنامج التدريبي عدة محاضرات متخصصة، أبرزها:

• أساسيات الحاسب الآلي وتطبيقات المكتب” قدمتها المهندسة هبة عز الدين من وحدة التحول الرقمي.

• شرح أنظمة التشغيل وتطبيقات التحول الرقمي ألقاها المهندس باسم محمود.

• كيفية تطبيق التحول الرقمي بالمكاتب الفنية” قدمها المستشار محمود حمدي – عضو وحدة التحول الرقمي.

وفي ختام الدورة، تم تسليم شهادات اجتياز للمستشارين المشاركين، بحضور قيادات النيابة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.