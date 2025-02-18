النيابة الإدارية تحقق بواقعة تعرض تلميذ للاعتداء بآلة حادة فى مدرسة بسوهاج

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

تباشر النيابة الإدارية بطهطا بمحافظة سوهاج التحقيق في واقعة الاعتداء على تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية بقرية “شطورة”، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ولي أمر التلميذ متضررًا من تعرض نجله للاعتداء بآلة حادة “موس” على يد زميلين له داخل المدرسة.

وكشف ولي أمر التلميذ في شكواه، أن الاعتداء وقع يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وأسفر عن إصابة نجله بجرح قطعي يمتد من جانب العين الأيسر حتى الأذن، وأوضح أن هذا الاعتداء جاء رغم تقدمه بشكاوى متكررة لإدارة المدرسة تفيد بتعرض نجله لمضايقات واعتداءات من التلميذين نفسيهما سابقًا.

وأضاف أنه عند اصطحابه لنجله المصاب إلى مستشفى طهطا العام، رفض الطبيب المتواجد حينها تقديم الرعاية الطبية أو نقل الطفل بسيارة الإسعاف، ما اضطره للتوجه إلى مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تم إجراء عملية جراحية لرتق الجرح.

وقد تلقت النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الإدارة التعليمية بشأن الواقعة، وبدأت التحقيقات برئاسة المستشار أحمد مدحت - مدير النيابة، حيث استمع محمد فيصل - وكيل النيابة، لأقوال ولي أمر التلميذ، والطفل المعتدى عليه، ومشرف عام المدرسة، ومشرف الأمن.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير.

صرّح بذلك المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية.