اليوم السابع
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المتهمان بسرقة الهواتف فى المعادى يكشفان أسلوبهما فى ارتكاب الجرائم

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 01:00 ص
المتهمان بسرقة الهواتف فى المعادى يكشفان أسلوبهما فى ارتكاب الجرائم سرقة الهواتف - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطلان متهمين بالسرقة فى منطقة المعادى، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية ومركبة "توك توك".

وأضاف المتهمان بمراقبة الضحية أثناء استخدامه الهاتف المحمول بالتحدث به وخطفه أثناء سيره فى الشارع، وأشارا إلى أنهما يبيعان الهواتف المحمولة لأحد التجار، على علم بأنها من متحصلات سرقة.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالة المتهمين إلى النيابة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث من  ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية ومركبة "توك توك".







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