المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مغسلة لإتجاره بالمخدرات فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، بالسجن المؤبد، لصاحب مغسلة وتغريمه غرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتجاره في الهيروين المخدر، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2891 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ط"، 27 سنة، صاحب مغسلة، مقيم كوم السمن شبين القناطر، لأنه في 30 / 8 / 2022، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام صاحب مغسلة بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.