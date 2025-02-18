السيطرة على حريق بمخبز سياحى دون إصابات بطهطا شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمخبز سياحى بدائرة قسم شرطة طهطا، شمال المحافظة دون حدوث إصابات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بمخبز سياحى بدائرة قسم شرطة طهطا، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، بنشوب حريق بالمخبز وامتدت منها النيران إلي جزء من يافطة داخل المخبز ملك عاصم ا س 40 سنة صاحب مخبز ومقيم مركز طهطا وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات التلفيات احتراق جزء من لافتة المخبز، وبسؤال مالك المخبز والمدعو بلال ع ح ع 24 سنة عامل بالمخبز ومقيم مركز طما بمضمون ما سبق، وأضافا أن سبب الحريق تسرب من إسطوانة غاز كبيرة بالمخبز في وجود مصدر حراري ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وقامت قوات الحماية المدنية بأعمال التبريد للمكان، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.