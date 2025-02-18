السجن 3 سنوات للمتهمين بقيادة جماعة هجرة غير شرعية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما بقيادة جماعة لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بمركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 20112 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 4561 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد ع ع ع" 31 عاما، و"عبدالرحمن ش ن م" 27 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقيادة جماعة لاستقطاب المهاجرين وتهريبهم بطريقة غير شرعية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إجرامية أسسها آخر مجهول، بأن عاونه في تنفيذ نشاطه الإجرامي في استقطاب المهاجرين لتهريبهم بطريقة غير شرعية، فيما انضم المتهم الثاني للجماعة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية على النحو المبين بالتحقيقات.