السجن 15 عاما لميكانيكى وسائق لاتهامهما بقتل شخص فى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بمعاقبة ميكانيكى وسائق، بالسجن 15 عاما وبراءة 2 آخرين، ويأتى ذلك لاتهامهما بقتل شخص وإشعال النيران فى جثته بمركز إدكو بمحافظة البحيرة بسبب خلافات مالية.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بلاغا من مدير الجمعية الزراعية بإدكو بعثوره على جثة لشخص فى حالة تفحم شديد وغير واضحة المعالم ملقاه وسط الزراعات.

وقرر مدير أمن البحيرة، تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد السكران مدير المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات فريق البحث أن الجثة لشخص يدعى ع.م.ب مقيم إدكو.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من " ا.س .ا" ميكانيكى و"م.ص.ا" سائق، حيث قاما مع آخرين بقتل المجنى عليه على إثر خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه الذى تربطهما صلة قرابة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتحرر عن المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.