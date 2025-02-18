السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ى.ع.م" 40 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول والشابو وجوهر الميثامفيتامين و الهيروين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم طما عندما وردت معلومات لضباط المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول والشابو وجوهر الميثامفيتامين وتذاكر الهيروين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم وبحوزته 21 قطعة من الشابو و الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.