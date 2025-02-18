اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:51 م
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الرئيس الفلسطينى يعين رئيسا جديدا لهيئة شئون الأسرى والمحررين

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:11 م
الرئيس الفلسطينى يعين رئيسا جديدا لهيئة شئون الأسرى والمحررين الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)

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أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن الرئيس الفلسطيني اصدر قراراً رئاسياً بإحالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.

وكان فارس قد عين رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فى 7 أغسطس 2023 ، خلفًا للوزير الراحل اللواء قدري أبو بكر الذي لقى مصرعه في حادث سيارة مروع على طريق سريع شمال الضفة الغربية المُحتلة مطلع شهر يوليو 2023 .
 







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