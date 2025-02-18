اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 05:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس التركى يلتقى نظيره الأوكرانى فى أنقرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 03:40 م
الرئيس التركى يلتقى نظيره الأوكرانى فى أنقرة الرئيس التركى أردوغان
أنقرة (أ ش أ)

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التقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى أنقرة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد.

وذكرت قناة "إيه نيوز" التركية، في نسختها الإنجليزية، أن عددا من المسئولين الأتراك البارزين ومن بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاتاي كيليش حضروا الاجتماع بين أردوغان وزيلينسكى، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقدان الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا، في وقت لاحق.

ويقوم زيلينسكي، حاليا، بزيارة رسمية إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

 







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