كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع قائد سيارة كسر زجاج رادار بالمقطم بعصا خشبية بسبب تسجيله مخالفة فى منطقة المقطم.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن المتهم ارتكب الواقعة بحجة أن الردار يسجعل عليه مخالفات نظر لتكرار مروره من ذات الطريق، فقرر حيازة عصا خشبية وكسر زجاج الردار.

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعى بفحص عينة من دم المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وأمرة الأجهزة الأمنية بالتحريات حوله للاطلاع على الصحيفة الجنائيه له.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود كسر بالزجاج الخارجى الخاص بأحد الرادارات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وقائدها تبين عدم حمله رخصة تسيير مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية "المستخدمة فى الواقعة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.