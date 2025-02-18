البرازيل تنضم رسميا إلى عضوية تحالف منتجي النفط (أوبك +)

أ ش أ

وافقت الحكومة البرازيلية اليوم /الثلاثاء/ على الانضمام إلى (أوبك+)؛ وهي مجموعة من الدول الرئيسية المصدرة للنفط، مما يشير إلى تحول البلاد إلى دولة نفطية كبرى قبل تسعة أشهر فقط من استضافة قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ.



وجاءت موافقة المجلس الوطني لسياسة الطاقة استجابة لدعوة رسمية من أوبك في عام 2023. وتضم المجموعة 12 عضوا في أوبك وهي المجموعة التي تشكلت منذ فترة طويلة لتنسيق إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق، بالإضافة إلى 10 دول أكثر أهمية منتجة للنفط مع روسيا الأكبر بكثير.



وقال وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا - في مؤتمر صحفي - إنه على الرغم من أن الأعضاء من خارج أوبك يوافقون على التعاون مع دول أوبك، إلا أن البرازيل لن يكون لديها أي التزام ملزم مثل تخفيضات الإنتاج.



ووصف سيلفيرا، (أوبك+) بأنها "منتدى لمناقشة الاستراتيجيات بين الدول المنتجة للنفط ويجب ألا نخجل من كوننا منتجين للنفط حيث تحتاج البرازيل إلى النمو والتطوير وخلق الدخل وفرص العمل".