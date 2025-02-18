الاتحاد الأوروبى مستعد للتحرك بسرعة لتخفيف قواعد الإنفاق الدفاعى

بروكسل (أ ش أ)

قال مفوض الاتحاد الأوروبى فالديس دومبروفسكيس اليوم الثلاثاء، إن المفوضية مستعدة للتحرك بسرعة بشأن مقترحات لتخفيف قواعد الميزانية، لتسهيل زيادة الإنفاق الدفاعى من قبل الدول الأعضاء.

وأكد دومبروفسكيس - قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل - الحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق من قبل الدول الأعضاء والمرونة الإضافية.. وقال: "نتوقع العمل على الوسائل في الأسابيع المقبلة؛ لذا فنحن مستعدون للتحرك بسرعة"، حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - الأسبوع الماضي - إن المفوضية ستقترح إعفاء الدفاع من قيود الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة تمويل أوروبا للدفاع.

وأضافت أن رفع القيود المفروضة على الإنفاق العسكري؛ سيتبع نفس المنطق مثل إزالة حدود الاقتراض أثناء جائحة كوفيد-19.

ولم تدعم كل الحكومات الأوروبية الفكرة حتى الآن، بحجة أن المعاملة الخاصة للدفاع موجودة بالفعل في القواعد.

لكن بولندا - التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتحدد أجندة عمل التكتل - أكدت - في وقت سابق من هذا الشهر - أن التفسير الحالي للاستثمار الدفاعي باعتباره مجرد معدات مثل الدبابات أو الطائرات ضيق للغاية.

وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي - قبل الاجتماع في بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه مقتنع بإمكانية زيادة الإنفاق الدفاعي دون تقويض مصداقية القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "المصداقية هي المفتاح المطلق. نعتقد أننا نستطيع التصرف في إطار القواعد".

"نحن بحاجة إلى وصفها بدقة شديدة، حتى تتمكن الدول التي تريد إنفاق المزيد، من القيام بذلك دون انتهاك هذه القواعد المالية. تحتاج أوروبا إلى إنفاق المزيد، ونحن بحاجة إلى التعامل مع أمننا ودفاعنا بجدية أكبر".

