اعتماد قنصل عام جمهورية مصر العربية فى هامبورج وشمال ألمانيا

أحمد جمعة

استضافت ليف اسمان وزيرة الدولة للعلاقات الخارجية بحكومة ولاية هامبورج مراسم الاعتماد الرسمي للقنصل العام المصري الجديد داليا محمد عبد الفتاح عبد الوهاب بمقر الحكم في هامبورج في 17 فبراير، متضمنة تسليم أوراق البراءة القنصلية المعتمدة من برلمان الولاية لمباشرة مهام عملها قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في ولايات الشمال الألماني الأربعة: هامبورج، نيدرزاكسن، بريمن، وشليسفيغ هولشتاين. وقد استهلت مراسم الاعتماد برفع العلم المصري على مقر حكومة هامبورج وتبعها لقاء مع وزيرة الدولة.

استعرضت القنصل العام المصري الجديد في هامبورج سبل تعزيز العلاقات بين مصر وولايات شمال ألمانيا عامة وولاية هامبورج خاصة، من خلال خطة عمل طموحة تتضمن خمسة محاور رئيسية تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية بين الطرفين وعلى رأسها تعزيز التعاون بين ميناء هامبورج والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدشين منتدى أعمال مصري في شمال ألمانيا، وإقامة شراكات بين الشركات المصرية والألمانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال التعليم المهني والتقني من خلال مدارس تأهيلية متخصصة ودعم نشاطات المركز المصري-الألماني للوظائف والهجرة واعادة الادماج، فضلاً عن مقترح تدشين أسبوع تراثي مصري في هامبورج بشكل سنوى.

وقد رحبت وزيرة الدولة للعلاقات الخارجية في هامبورج بتبني هذه المبادرات مؤكدةً دعمها لها، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، والتعافي الاقتصادي المرجو في ظل التحديات الحالية.