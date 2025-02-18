اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد فلسطينية متأثرة بجروحها فى غزة.. وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:03 م
استشهاد فلسطينية متأثرة بجروحها فى غزة.. وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى غزه
غزة (أ ش أ)

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استشهدت فلسطينية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بالإضافة لإصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال شرق بلدة الشوكة شرق رفح.

وفي سياق آخر.. اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية علنية بحماية من شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم عن مسار اقتحام المستوطنين، كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.







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