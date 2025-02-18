إنقاذ جنديين إسرائيليين من الاعتقال فى العاصمة الهولندية أمستردام

وكالات

أعلنت تقارير عبرية إنقاذ جنديين إسرائيليين من الاعتقال بأمستردام بعد سعي منظمات لإصدار مذكرات لاعتقالهما.

يأتي هذا في إطار مذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى كلمة له، إن إسرائيل ستتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بكل حزم بدعم أمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أشار نتنياهو إلى أن المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية مؤسسات عبثية.

أكد نتنياهو "ملتزمون بمنع إيران من امتلاك السلاح النووى، مشيرا إلى أن النظام الإيراني من أكبر داعمي الإرهاب في العالم، مؤكدا أن إيران قضية أيديولوجية سيئة".

أضاف نتنياهو " لن نسمح باستخدام الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل".

وفي سياق آخر، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر مراسلها، أن معدات إعادة الإعمار تتجه صوب جنوب قطاع غزة لبدء عملها في المناطق الأكثر تضررا.

ووصلت معدات إعادة الإعمار ورفع الهدم وكرفانات الإعاشة إلى قطاع غزة تمهيدا للبدء في عملية إعادة إعمار القطاع.

وذكر مراسل القناة، أن معدات إعادة الإعمار بدأت بالفعل في تمهيد الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني، مضيفا أن الفلسطينيين في قطاع غزة استقبلوا معدات إعادة الإعمار القادمة من مصر بفرحة عارمة واحتفالات شعبية.