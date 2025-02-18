إخلاء سبيل المتهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر

كتب سليم على

أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل المتهم بسحل طليقته وشقيقتها أمام مقر محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، وذلك على أثر إقامة المجني عليها الأولى دعوى نفقة ضد المتهم.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر تلقى بلاغًا من السيدة وشقيقتها، كشفتا فيه عن تعرضهما لاعتداء عنيف من طليق الأولى، الذي يعمل شريكًا في سلسلة مطاعم ولديه خلفية جنائية، وقد تجسد الاعتداء فى صورة ضرب مبرح أمام المحكمة، وصولًا إلى صدمهما بسيارته الخاصة.

وأكدت تحريات أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الجريمة كانت نتيجة لخلافات دامت بين المتهم وطليقته، فكانت اللحظة الفاصلة أمام المحكمة هي ساحة المواجهة.

وبالتوازى مع الإجراءات القانونية، تم ضبط الجاني سريعًا، والعثور على السيارة التي استُخدمت فى ارتكاب الجريمة.