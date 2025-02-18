إحالة أوراق متهمين بقتل شخص فى سوهاج إلى فضيلة مفتى الجمهورية

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم " ا.م.ا" 30 سنة سائق و"ع.ا.ع"33 سنة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر أبريل للنطق بالحكم، بعد لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ش.ا" بدائرة مركز البلينا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى ووائل عبد الحميد.

تعود احداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء إرتكاب الواقعة حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بقتل المجنى عليه واستعراض القوة والعنف والتهديد للمجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، ثم قاما بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهما بسبب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ثمن سلعة فأطلقا عليه النار مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.