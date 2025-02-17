4 ساعات تحقيقات.. النيابة تواجه المتهم بسحل أسماء يحيى وشقيقتها بأكتوبر

كتب - أحمد عبد الهادى

مازالت نيابة السادس من أكتوبر، تستمع لأقوال أسماء يحيى وشقيقتها وطليق الأولى، بعد تعرضهما لواقعة السحل أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، جاء ذلك عقب نجاح أجهزة الأمن في القبض على المتهم خلال أقل من 24 ساعة.

وخلال 4 ساعات من التحقيقات واجهت النيابة المتهم بالفيديو المتداول لحظة سحلة لطليقته وشقيقتها، كما ادعى طليق الأولى بأن طليقته استعانت بأشخاص لمحاولة الاعتداء عليه مما جعله يحاول الهروب ويسحلهم، ومازالت التحقيقات مستمرة حتى الآن .

كان قسم شرطة ثان أكتوبر قد تلقى بلاغًا من السيدة وشقيقتها، اللتان كشفتا عن تعرضهما لاعتداء عنيف من طليق الأولى، الذي يعمل شريكًا في سلسلة مطاعم ولديه خلفية جنائية، وقد تجسد الاعتداء في صورة ضرب مبرح أمام المحكمة، وصولًا إلى صدمهما بسيارته الخاصة.

تحريات أجهزة وزارة الداخلية أكدت تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الجريمة كانت نتيجة لخلافات دامت بين المتهم وطليقته، فكانت اللحظة الفاصلة أمام المحكمة هي ساحة المواجهة.

وبالتوازي مع الإجراءات القانونية، تم ضبط الجاني سريعًا، كما تم العثور على السيارة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.



