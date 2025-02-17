يهودي يطلق النار على إسرائيليين بالخطأ ظنا أنهم فلسطينيين.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

تأكيدا للعنصرية والكراهية، فتح يهودي النار على على إسرائيليين كانا جالسين في سيارة، لاعتقاده أنهما فلسطينيين، في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكي، تم القبض على موردخاي برافمان، 27 عامًا من ميامي، وهو الآن متهم بتهمتي محاولة القتل.

وفي مقطع فيديو للمراقبة، تم تسجيل الشاب وهو يقود سيارته جنوبا في المدينة، وفجأة يستدير للخلف ويتوقف بجوار سيارة الإسرائيليين اللذين كانا يتجولان على ما يبدو في المدينة.

ونزل برافمان من السيارة وأطلق النار على السيارة التي كانا يجلسان فيها 17 مرة، وأصابهما معًا.

ورغم أنه لن يتم استجوابه بعد الحادثة، إلا أن وثائق الاعتقال تشير إلى أنه في ذلك الوقت ادعى برافمان بشكل عفوي أنه بينما كان يقود سيارته "رأى فلسطينيين اثنين، أطلق النار عليهما وقتلهما".