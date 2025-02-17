ولاية كنتاكى: الأمور ستزداد صعوبة بسبب الفيضانات والطقس

واشنطن (أ ش أ)

قال حاكم ولاية كنتاكى آندى بشير، إن الأمور ستزداد صعوبة، بسبب الفيضانات واسعة النطاق وتقلبات الطقس، لافتا إلى أن الولاية ستشهد فيضانات أشد خطورة.

وقال بشير - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الاثنين :"بينما نتعامل مع أجزاء من الفيضانات المفاجئة فإننا سنشهد الأن فيضانات على ضفاف الأنهار والتي ستضرب عددا من مجتماعتنا وتؤثر عليها بشكل كبير".

بدورهم، أشار خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية، إلى أن الطرق والسيارات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ستواجه صعوبة فى التحرك فى ظل ظروف ثلجية، مؤكدين أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث تترقب الولايات المتحدة الدوامة القطبية العاشرة والأبرد هذا الموسم.

من جانبها، نبهت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، من برد يهدد الحياة في السهول الشمالية، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر صباح الثلاثاء القادم، كما أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق ولايتي داكوتا أو مينيسوتا درجات حرارة منخفضة تصل لأكثر من 45 درجة مئوية تحت الصفر.

يذكر أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم أمس، جراء موجة طقس قاسية ضربت الولايات المتحدة، بينهم ثمانية في ولاية كنتاكي.