وكيل وزارة الصحة بسوهاج يستجيب لاستغاثة أسرة طفل يعانى من ضمور بالعضلات

سوهاج عمرو خلف

في استجابة سريعة لاستغاثة أهل طفل يدعي أ ح ع 11 عام من مركز ساقلته والتي جاء فيها أن الطفل يعاني من ضمور بالعضلات ويحتاج لعلاج باهظ الثمن وأهل الطفل غير قادرين على علاجه وفور وصول الاستغاثه الى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج و بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، كلف " دويدار " بمناظرة الطفل بوحده ال M S " التصلب المتعدد" بمستشفى سوهاج العام والتي تعد الأولى من نوعها بصعيد مصر .

وأضاف دويدار انه تم اليوم استقبال الطفل من قبل الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفى وتم مناظرة حاله الطفل من قبل 3 أطباء وهم الدكتورة نسرين فرح رئيس قسم مخ وأعصاب الأطفال ودكتور حمدي أحمد نائب رئيس قسم الأطفال والدكتور محمد صابر طبيب بوحده ال M S وجاء ذلك تحت اشراف الدكتور ايهاب هيكل استشاري العظام ومدير المستشفى ، وأكد دويدار انه بعد فحص و مناظرة الطفل تم التواصل مع المبادرة الرئاسية لعلاج مرض الضمور العضلي وفي خلال دقائق تم الرد من مسئولي المبادرة بتوجيه الطفل يوم الأربعاء القادم لمعهد ناصر بالقاهره لإستكمال الفحوصات وصرف العلاج المقرر له.

ومن جانبه أكد دويدار ان المبادرات الرئاسية المختلفة و التي تهتم بدعم الصحة العامة للمواطنين شكلت نقطة فارقة في حياة الآلاف بل الملايين من أبناء الشعب المصرى.