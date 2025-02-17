وكيل صحة الدقهلية يفتتح وحدة طب أسرة كفر الترعة الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه

الدقهلية - سارة الباز

افتتح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، وحدة طب أسرة كفر الترعة الجديد، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتور رامى السعيد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة سلوى جبر، مدير الإدارة الصحية بشربين، والدكتورة إيمان نعمة، مدير الوحدة.

واستمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل خلال الافتتاح من مدير الإدارة الصحية حول أعمال التطوير، التي شملت البنية التحتية، ورفع كفاءة المنشأة حيث أوضحت أن المبنى مكون من دورين على النموذج النمطى ويخدم مايزيد عن 17 ألف نسمة.

ويقدم المركز خدمات طب الأسرة والعيادات التخصصية: "الأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد"، بالإضافة إلى عيادات تخصصية وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات، ومكتب الصحة ورعاية الحوامل، ومعامل الطفيليات، والدم، والأشعة والخدمات المركزية، ومغسلة، وتعقيم، كما يضم سكن للأطباء والفرق الطبية.

وأكد وكيل الوزارة على أن صحة الدقهلية تعطى أولوية كبرى لتطوير العمل في الخدمات الطبية للمواطنين المقدمة ضمن برامج الرعاية الأساسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.