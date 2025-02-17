اليوم السابع
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و150 مليون جنيها تمويل لكل إقليم..

وزير التعليم العالى: مدة تنفيذ مبادرة تحالف وتنمية 3 سنوات

الإثنين، 17 فبراير 2025 02:50 م
وزير التعليم العالى: مدة تنفيذ مبادرة تحالف وتنمية 3 سنوات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والبحث العلمى، إن سيتم إنشاء تحالف إقليمى لكل الجامعات والمراكز البحثية وذلك لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وسيكون له دور كبير في توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة من إمكانيات كل إقليم ، لافتا إلى أن كل إقليم له تخصصاته وموارده التى تساعد على تنفيذ وتلبية الاحتياجات الصناعية لكل إقليم.

وأضاف  عاشور خلال كلمته بمؤتمر إعلان السياسة الوطنية للابتكار المستدام وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية بموازنة مليار جنيه، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، أن الهدف من التحالفات هو بناء القدرات و التدريب والتواصل  والإدارة و تقديم الخدمات العلمية المتميزة و تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا الي ان مدة التنفيذ للمبادرة 3 سنوات و إجمالي التمويل للتحالف يصل إلى 150  مليون جنيه للاَقليم الواحد فيما يخص  انتاج المشروعات البحثية و يتم صرف للتمويل في صورة منح و استثمارات و التمويل سيكون بالشراكة مع التحالفات و توفير فرص استشارات للتحالفات.

وتابع وزير التعليم العالى ، إن الجامعات الأهلية أصبحت في هيكلها مغايرة تماما للجامعات الحكومية، والجامعات غير مفعل بها مناصب رئيس الجامعة، موضحاً  أن الجامعات المصرية هي الداعم الحقيقي والرئيسي للاقتصاد الوطني  والهدف هو أن تكون الجامعات لها دور كبير في تنمية الصناعة.







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