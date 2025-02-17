اليوم السابع
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هيئة البث: استعدادات في إسرائيل لاستلام خمس جثث لأسرى قتلى الخميس المقبل

الإثنين، 17 فبراير 2025 08:06 م
هيئة البث: استعدادات في إسرائيل لاستلام خمس جثث لأسرى قتلى الخميس المقبل عملية التبادل - أرشيفية
وكالات

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "كان"، مساء اليوم الإثنين، أن إسرائيل تستعد لاستلام أربع إلى خمس جثث لأسرى قتلى يوم الخميس المقبل، بجهود من قبل الوسطاء.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحضيرات لاستلام الجثث، بالإضافة إلى ذلك، هناك محاولة لتقديم موعد الإفراج عن ستة أسرى أحياء إلى يوم السبت.

وأضافت، أن سيارات الإسعاف التابعة للجيش الإسرائيلي ستنتظر في نقطة التقاء متفق عليها، ومن هناك سيتم نقل الجثث مباشرة إلى معهد الطب الشرعي في "أبو كبير" للتعرف الدقيق على هوياتهم.

ووفقا للخطط، ستقوم حركة حماس بإرسال أسماء الأسرى الذين قتلوا في الأسر صباح يوم الخميس.

وبحسب التقرير، سيتم تنفيذ المرحلة السابعة من الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين يوم السبت المقبل، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن هوياتهم.







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