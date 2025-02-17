ندوات علمية بسوهاج تحت عنوان "استقبال شهر رمضان بالتوبة والتراحم"

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، عن تنظيم سلسلة من الندوات العلمية بالمحافظة تحت عنوان: "استقبال شهر رمضان بالتوبة والتراحم بين عباد الله تعالى"، وذلك اليوم الاثنين، بعد صلاة العشاء.

تأتى هذه الندوات فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر ألفكر الوسطى المستنير وتعزيز الأنشطة الدعوية والعلمية والثقافية. سيلقى المحاضرات نخبة من أساتذة الجامعات وعلماء وزارة الأوقاف، حيث ستتطرق الندوات إلى أهمية التوبة والتراحم بين المسلمين فى ظل الاستعداد لشهر رمضان.

الندوات ستُعقد فى عدة مساجد بالمحافظة، ومنها مسجد الشهيد عبد المنعم رياض فى سوهاج، ومسجد القطب فى سوهاج، والمسجد الكبير فى بنى حميل، ومسجد آل نفادى فى طهطا، بالإضافة إلى مسجد الحاج عبد العال فى طهطا.

تسعى هذه الندوات إلى تعزيز الوعى الدينى لدى المواطنين وتوجيههم نحو القيم الإسلامية السامية المتعلقة بالتوبة والتراحم استعداداً لشهر رمضان المبارك.