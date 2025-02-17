نائب محافظ الوادى الجديد تتابع الإجراءات التنفيذية لميكنة صندوق استصلاح الأراضى

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى شركات التقنية، لبدء الإجراءات التنفيذية لمشروع ميكنة وتطوير صندوق استصلاح الأراضي والوحدة الحسابية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مجدي الفرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمد عبد الفضيل المدير التنفيذي للشركة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وموظفي الوحدة الحسابية بالديوان العام.

وشهد اللقاء عرضًا وافيًا لانطلاق مشروع ميكنة الوحدة الحسابية والنظام الجديد الذي تم إعداده لهذا الغرض، وأوضحت نائب المحافظ أن المشروع يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة لرقمنة الجهاز الإداري، لافتةً أنه من المستهدف تنفيذ حوكمة كاملة للهيكل الإداري للمحافظة على مراحل، تبدأ بالوحدة الحسابية، تليها بقية الإدارات التابعة للديوان، ثم الوحدات المحلية للمراكز ثم المديريات؛ بما يضمن حوكمة منظومة العمل وتطويرها وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة من خلالها، وتوفير بيانات متكاملة لدى متخذي القرار، وذلك كمنحة متكاملة من شركة مايكروسوفت بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تم تصميم منصة رقمية متكاملة تشمل أعمال الوحدة الحسابية والتي يشملها نطاق عمل المشروع حاليًا، حيثُ تنطلق أعمال التدريب العملي للعاملين بها بدءًا من الأحد القادم، مؤكدةً على تقديم كافة التسهيلات لتيسير عمل الفريق، وموجهةً بحصر كافة المقترحات والمتطلبات الخاصة بمنظومة العمل، كما قدمت الشكر والتقدير للحضور آملةً تحقيق النتائج المرجوة من المشروع.