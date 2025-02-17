مياه سوهاج: لجنة مكبرة لمراجعة كفاءة تشغيل وصيانة محطات الشرب والصرف الصحى

سوهاج ـ عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن هناك لجنة مكبرة يستمر عملها لمدة 10 أيام، وتضم فريقا من مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك ومديرية الصحة، لتفقد جميع محطات مياه الشرب التى يبلغ عددها 255 محطة منها 13 محطة سطحية كبرى و54 محطة سطحية صغرى و188 محطة جوفية، تنتج 920 ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم 5.9 مليون مواطن بمحافظة سوهاج بمتوسط نصيب للفرد من المياه يبلغ 160 لترا لكل فرد لكل يوم.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن تلك الزيارة تستهدف مراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب، ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة، والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن تقارير مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ومديرية الصحة، من أهم التقارير التى تستفيد منها الشركة فى تطوير الأداء وتحسين أساليب إدارة العمل بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق رضا المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم خلال العام الماضى رفع 345 ألف عينة مياه شرب وغسيل 10297 كيلو متر شبكات شهريا وشراء أجهزة معملية وكيماويات بقيمة 25 مليون جنيه، وتفعيل اللجان المشتركة مع مديرية الصحة لرفع عينات من مصادر مياه الشرب المختلفة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لجودة المياه.

