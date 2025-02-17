اليوم السابع
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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوروبا غير مؤهلة للتفاوض حول المستقبل فى أوكرانيا

الإثنين، 17 فبراير 2025 06:07 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوروبا غير مؤهلة للتفاوض حول المستقبل فى أوكرانيا أوكرانيا
محمد شرقاوى

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قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنه يوجد فرصة حاليا لانتهاء المرحلة الحالية من الحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مؤهلة للتفاوض، ولا يجب أن تكون طرفا في أي اتفاقيات مستقبلية حول أوكرانيا.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن موسكو تتوقع من السياسيين في أوروبا العودة إلى الواقع والتوقف عن استفزاز زيلينسكي ودفعه إلى مواجهة لا معنى لهاز 

وتابع أن أوكرانيا المستقبلية يجب أن تكون منزوعة السلاح ومحايدة، وليست جزءا من أي تكتل أو تحالفات، مضيفا أن أوكرانيا خسرت بشكل لا رجعة فيه إقليم الدونباس وزابوريجيا وخيرسون.







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مندوب روسيا

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