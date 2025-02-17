مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية لجلب المواد المخدرة ومصرع 4 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بجزر نيلية فى القليوبية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (عدد 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "سلاح – مخدرات – أموال عامة" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بجلب كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، مُتخذين من الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل المتآخمة ما بين محافظتى (المنوفية والقليوبية) والكائنة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستخدامهم لمراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع عناصر البؤرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 15 كيلو جرام هيدرو – 11 كيلوجرام آيس – 10 كيلوجرام هيروين" - 6 قطع أسلحة نارية – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) إذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (8 ملايين جنيه).



مواد مخدرة